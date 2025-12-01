富士フイルムは、コンパクトデジタルカメラ「X half」を対象とした「X half クリスマスキャンペーン」を2025年12月1日（月）から実施している。 期間中に「X half」を購入し、所定の手続きで応募した全員に1万5,000円をキャッシュバックするキャンペーン。シルバー、チャコールシルバー、ブラックのすべてのボディカラーが対象となる。 「X half」（FUJIFILM X-HF1）は、富士フイルム