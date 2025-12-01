ダイソーで見つけた、税込550円のキッチンタイマーの可愛さが大優勝♡レトロでユニークな鍋型のアイテムで、しかも電池不要で使えるアナログ式がポイント。「使いたいのに電池切れ…」なんてストレスからも解放してくれますよ。料理中はもちろん、仕事や勉強の時間管理にもぴったり。詳しくレビューしていきます。【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：アナログキッチンタイマー（鍋型）価格：￥550（税込）販売ショップ