1日13時現在の日経平均株価は前週末比904.33円（-1.80％）安の4万9349.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は370、値下がりは1201、変わらずは34と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は247.35円の押し下げでアドテスト がトップ。以下、ファストリ が97.87円、フジクラ が51.98円、ＳＢＧ が40.11円、ＴＤＫ が31.34円と続いている。 プラス寄与度トップは住友電