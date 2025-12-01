女優の郄石あかり（22）がヒロインを務めるNHK連続テレビ小説「ばけばけ」（月〜土曜前8・00、土曜は1週間振り返り）が2日、第47話が放送される。リヨ（北香那）によるヘブン（トミー・バストウ）へのアピールは続いていた。日本好きのヘブンのために琴を披露するリヨをヘブンは称賛する。一方、トキ（郄石）はタエ（北川景子）のもとで三味線の稽古に励み、その上達ぶりを褒められる。そんな中、リヨとトキが再会