1日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝155円46銭前後と、前週末午後5時時点に比べ83銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝180円28銭前後と71銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース