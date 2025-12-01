香港で起きた大規模マンション火災で、当局による建物内部の捜索が続く中、依然として40人以上と連絡の取れない状態が続いています。【映像】マンション内部の様子（複数カット）香港警察は、マンション内部の新たな写真を公開しました。香港メディアによりますと、建物の中は光が届かない暗闇で、焼けた大量の家具や修繕工事の足場に使われていた竹などが散乱しているということです。火元となった棟の本格的な捜索には、まだ