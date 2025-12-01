俳優でタレントの杉浦太陽さんは11月30日、自身のInstagramを更新。8月に生まれた第5子の娘に、妻でタレントの辻希美さんと共にキスするプライベートショットを公開し、注目を集めています。【写真】理想の家族過ぎるキスショット「赤ちゃんの香り」杉浦さんは「ユメの匂いがたまらん赤ちゃんの香り」とつづり、1枚の写真を掲載。白い服に身を包んだ杉浦さんと辻さんが、眠っているような様子の娘にキスをする場面が写っています