政府与党連絡会議で発言する高市首相（左から2人目）＝1日午後、首相官邸高市早苗首相は1日の政府与党連絡会議で、電気・ガス料金の補助などを盛り込んだ経済対策に触れ「物価高対策を最優先課題に掲げて取り組みを進めてきた」と強調した。裏付けとなる2025年度補正予算案について「国会に提出し、早期の成立を期したい」と述べた。高市政権で政府与党連絡会議が開かれるのは初めて。首相は、10月の政権発足以降の首脳外交な