ダイソーで、またしても素敵なランタンライトを発見しました！味のある塗装が施された、まるでアンティークのような高見えなデザインが特徴。程よく大きめで存在感があり、インテリア映えも抜群です♡ON／OFFの切り替えスイッチも凝っていて、楽に操作できて優秀。取っ手が付いているので、吊り下げて使えて便利です！商品情報商品名：ランタン価格：￥330（税込）サイズ（約）：12cm×9.6cm×23.6cm