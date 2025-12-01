キリンビール福岡工場（渡邊康司工場長）は11月13日、同工場内の「キリン花園」（福岡県朝倉市）で「第41回園児さつまいも掘り体験会」を開催した。同体験会は1985年から行っている恒例イベントとなっており、今年で41回目の開催。今回は近隣にある朝倉市の甘木幼稚園、双葉幼稚園、馬田保育園、生い立つ保育園、真愛保育園、筑前町のみなみ幼稚園、大刀洗町の清心慈愛園、清心乳児園の計8園の園児たちを対象に保護者を含めて8