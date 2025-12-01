株式会社EXが運営するスマホRPG「ミリオンモンスター」にて、新キャラクター「聖なる夜のお届け人ノエルダ」が登場。リリースに伴い、キャラクターボイスを務める声優「川村玲奈」さんの直筆サイン色紙が当たるキャンペーンが、2025年12月1日(月)より開催中です☆ ミリオンモンスター「声優直筆サイン色紙プレゼントキャンペーン」  開催期間：2025年12月1日(月)00:00〜12月15日(月)23:59応募方法：公式X(@mmon_ex)