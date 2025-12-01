米国東海岸発の老舗シーフードブランド「Phillips Foods（フィリップスフード）」から、「アメリカン・クラブケーキ」をはじめとする小売向け商品全4種が登場。本場の味を手軽に楽しめるごちそうメニューが、2025年12月1日よりイオングループの一部店舗などで登場！ フィリップスフード「アメリカン・クラブケーキ」  発売日：2025年12月1日販売場所：「イオンリテール」「イオン九州」「イオン東北」「ダイエー」