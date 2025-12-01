一般社団法人文字情報技術促進協議会が、設立15周年を記念したシンポジウムを開催。政府の政策動向や国際的な標準化、フォント技術の最前線を語るイベントが、2025年12月12日(金)に行われます。 文字情報技術促進協議会「設立15周年記念シンポジウム」 開催日：2025年12月12日(金) 13:00〜17:30（12:30開場）会場：JPタワーホール＆カンファレンス（東京都千代田区丸の内二丁目7番2号 KITTE 4階 カンファレンスルームA）