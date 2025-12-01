八天堂は、2025年12月1日から数量限定「福袋2026」を、八天堂オンラインショップで販売開始した。ラインアップは、40個入りの「ゴールド」、20個入りの「プラチナ」、12個入りの「ブラック」の3種。すべての福袋に、正月にぴったりな「紅白くりーむパン」と、「あんバター」など季節限定のくりーむパンが入っている。いずれも冷凍での配送となる。【八天堂 「福袋2026」ラインアップ】オンラインショップ 福袋2026◆「福袋2026ゴー