株式会社テクサーと藤倉コンポジット株式会社が、「電源レス漏水検知センサー」と「太陽光発電＋1NCE通信対応L5G Gateway」を組み合わせた評価キットを共同開発。月額通信費不要かつ電源工事も不要な次世代型IoTシステムが、2025年12月10日(水)からの「スマートビルディングEXPO 2025」にて初お目見えです。 テクサー×藤倉コンポジット「電源レス漏水検知評価キット」  展示会名：第6回 スマートビルディングEXPO