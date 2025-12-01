音楽之友社が刊行するクラシック音楽専門誌『音楽の友』が、2026年4月号をもって創刊1000号に到達。1941年の創刊から85年、日本の音楽シーンをつぶさに記録し続けてきた老舗月刊誌が、歴史的な節目を迎えます。 音楽之友社『音楽の友』 創刊：1941年（昭和16年）1000号到達：2026年4月号（2026年3月18日発売予定）発行：音楽之友社 戦時下の1941年に産声を上げ、戦後の復興から現代の多様化したクラシック文