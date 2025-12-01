JT¤Ï12·î1Æü¡¢²ÃÇ®¼°¤¿¤Ð¤³¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖPloom¡×¤Î´ú´ÏÅ¹¤Ç¤¢¤ë¡ÖPloom Shop ¶äºÂÅ¹¡×(ÅìµþÅÔÃæ±û¶è)¡¢¡ÖPloom Shop Ì¾¸Å²°Å¹¡×(Ì¾¸Å²°»ÔÃæ¶è)¡¢¡ÖPloom Shop ¤Ê¤ó¤ÐÅ¹¡×(Âçºå»ÔÃæ±û¶è)¤Î¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£JT¡Öcafe ploom¡×º£²ó¤Î¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Õ¥§¥¨¥ê¥¢¤ÎÆâÁõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò°ì¿·¡£¡ÖPloom AURA¡×ÈÎÇä¡¦ÂÎ¸³¥¨¥ê¥¢¤È¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ë·Ò¤¬¤ëÀ¤³¦´Ñ¤ò¼Â¸½¤·¡¢¡ÈÁÇºà´¶¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÍî¤ÁÃå¤±¤ëÂç¿Í¤Î¶õ