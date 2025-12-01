兵庫県の内部告発文書をめぐり、斎藤元彦知事らの疑惑を追及していた竹内英明元県議（当時50歳・2025年1月死亡）への名誉毀損罪で、政治団体「NHKから国民を守る党」党首・立花孝志容疑者（58）が起訴されたのを受け、竹内元県議の妻が11月28日、代理人弁護士とともにオンライン会見を開いた。オンライン会見での郷原信郎（右）・石森雄一郎両弁護士〈2025年11月28日午後〉※郷原弁護士のYouTubeチャンネルより竹内元県議の遺