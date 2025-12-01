ABEMAのバラエティ番組『ダマってられない女たち season2』(全14回)#13が、11月28日に配信された。『ダマってられない女たち season2』場面カット○進学校でも成績優秀、数学の成績はトップクラス番組では、9年前に“小学生ホスト”として世間の注目を集めた琉ちゃろの現在に密着。「一種の虐待では」とまで言われネットで大炎上した琉ちゃろは高校2年生となり、今やすっかり落ち着いた風貌の爽やかな青年に。そして、母・ちいめろ