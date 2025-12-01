株式会社くふうカンパニーホールディングスは１日、プロ野球ウエスタン・リーグに所属する「くふうハヤテ」を運営するハヤテ２２３株式会社との間で締結していた、球団名のネーミングライツを含む資本業務提携契約の解除通知した理由を公式ホームページで公表した。同社は１１月２８日に契約解除通知した理由として「一部契約不履行」に該当する球団名表記の使用状況を挙げた。くふうハヤテのユニホームの胸や帽子、球場内外の