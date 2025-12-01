◆第２６回チャンピオンズＣ・Ｇ１（１２月７日、中京競馬場・ダート１８００メートル）ダート界を席巻する“フォーエバーヤング世代”のサンライズジパング（牡４歳、栗東・前川恭子厩舎、父キズナ）に期待したい。ダート重賞３勝を挙げる実力馬。今年のフェブラリーＳでは４角１２番手から最内を突いてしぶとく追い上げ、２着に迫った。あと少し距離が長ければ、という内容だっただけに、Ｇ１を勝てる能力を持っていることに疑