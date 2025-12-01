日本出版販売株式会社（日販）は１日、「２０２５年年間ベストセラー」を発表した。２４年１１月２０日〜２５年１１月１８日の集計によると、総合部門１位は「大ピンチずかん３」（著・鈴木のりたけ）。日常にあふれる”あるある”のピンチをユーモアたっぷりに紹介し、そのピンチを通じて、子供が自分の失敗や感情を受け入れるきっかけとなる作品として、シリーズ累計約２７０万部の大ヒット作に。「３」で初めて売り上げ