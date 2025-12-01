異種目の五輪メダリストが、仲良しショットを公開した。卓球の五輪２大会団体銀メダルの平野美宇が１日、自身のインスタグラムを更新。「幸せな休日」と記し、バドミントンのパリ五輪女子ダブルスで銅メダルを獲得した「シダマツ」ペアの志田千陽との密着ショットをアップ。「大好きなちーちゃんとランチをして、お買い物をして、尊敬する方たちにプレゼントを買ってまた明日から頑張ろうと思います」とつづった。この投