¥×¥íÌîµå¡¦DeNA¤Î·¬¸¶¾­»ÖÁª¼ê¤¬FA¤ÇÀ¾Éð¤Ø°ÜÀÒ¡£²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹­¤µ¤ó¤¬¡¢·¬¸¶Áª¼ê¤¬¥Á¡¼¥à¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤ò¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÀÖÀ±¤µ¤ó¤Ï¡Ö¼ã¼êÃæ¿´¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëÀ¾Éð¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆüËÜ°ì¤â·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¤ë·¬¸¶Áª¼ê¤¬Æþ¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤â¤¢¤ëÁª¼ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Èó¾ï¤ËÂç¤­¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Íèµ¨¥×¥í15Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë·¬¸¶Áª¼ê¤¬¥Ù¥Æ¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£·¬¸¶Áª¼ê¤¬¼ç¤Ë¼é¤ë¤Î¤Ï¥»¥ó¥¿¡¼¡£º£µ¨¤ÎÀ¾Éð¤ÏÀ¾Àî°¦Ìé