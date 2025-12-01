１日放送のフジテレビ系「ノンストップ！」（月〜金曜・午前９時５０分）では、シンガー・ソングライターの大黒摩季（５５）のツアーに密着した様子と独占インタビューを伝えた。１９９２年に２２歳でデビューし、ヒット曲を出したが、「父が亡くなって、母が脳出血、自分も病気になって、２０００年、２００１年あたりは地獄だった」と振り返った。さらに若い頃からの子宮疾患が悪化し、１０年から活動を休止。「結婚して、