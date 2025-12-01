政府が外国人の不動産保有状況を一元的に把握、管理するためのデータベースを構築する方向で調整していることが分かりました。2027年度にも運用を開始したい考えです。高市総理は先月、外国人による土地取得ルールの見直しに向け、不動産の保有状況の実態把握などを進めるよう関係閣僚に指示しています。こうした中、政府関係者によりますと、デジタル庁が整備する不動産の「ベース・レジストリ」を活用して、外国人の不動産保有状