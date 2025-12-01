スポルティングに所属する日本代表MF守田英正が今季リーグ戦で初アシストを記録した。プリメイラ・リーガ（ポルトガル1部）第12節が11月30日に行われ、スポルティングはホームでエストレラ・アマドーラと対戦。リーグ戦4試合ぶりに守田が先発出場した一戦は前半から3得点を挙げてリードすると、54分には守田が左サイドに展開し、高い位置まで駆け上がりボールを受けた後、ダブルタッチでのパスで相手のDFの股を抜くと、これを