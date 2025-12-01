宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）と三菱重工業は１日、主力ロケット「Ｈ３」９号機を来年２月１日午後４時半〜午後６時に鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げると発表した。日本版の全地球測位システム（ＧＰＳ）に使われる測位衛星「みちびき７号機」を搭載する。みちびきは高精度な位置情報を取得できる衛星で、現在５基が運用されている。政府は、他国に依存せずに高精度な位置情報を提供できるようにするため、７基