中国の電気自動車最大手「BYD」は1日、新型SUV「SEALION 6」を発売した。日本5車種目となるモデルは、初のプラグインハイブリッド車。前輪駆動と四輪駆動の2タイプで、前輪駆動の価格は398万2000円（税込・希望小売価格）。競合として三菱自動車の「アウトランダー」やトヨタ自動車の「RAV4」を挙げ、強みであるコスト競争力も維持した。BYDは2008年にプラグインハイブリッド車を世界で初めて量産化していて、世界での累計販売台数