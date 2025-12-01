三井住友カードとビザ・ワールドワイド・ジャパンは11月28日、三井住友カードによる最上位カード「三井住友カード Visa Infinite」の会員向けの新たな特典の提供を発表した。Visaのスポンサーシップを活用したスポーツプログラムによるもので、その第2弾として提供されるのが、今回の2026年6月開催の「FIFA ワールドカップ 26」の特別プログラム。Visaの最上位ランクを採用した三井住友カード最上位カード「三井住友カード Visa In