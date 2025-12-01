海外サッカーで日本代表選手が大活躍です。久保建英選手（24）は今シーズン初アシスト、南野拓実選手（30）は公式戦2試合連続のゴールを挙げました。今週末に行われるサッカー・ワールドカップの組み合わせ抽選会を前に躍動した日本代表の2人。スペインではソシエダの久保建英選手が2点を追う後半15分、右サイドでボールを受けると味方のゴールをお膳立て。4人のディフェンダーを引きつけて絶妙なラストパスを見せ、これが今シーズ