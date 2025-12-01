爆笑問題太田光（60）が1日、東京・港区の文化放送で、radiko15周年記者発表に出席した。ラジオ大好き芸人としてPR大使に任命された。「radikoのエリアフリーができてから、地方の番組が聞けるのが夢のようだった。東京に居ながら地方のことが分かるのが楽しい」とし、「気になる番組もまだまだあるし、自分の番組でもいろんな話をしてきた」とネタ探しにもつながっていることを明かした。「今テレビがオールドメディアって言われ