メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県多治見市の県道で30日、土砂崩れがあり、現場付近が通行止めとなっています。 警察によりますと30日午後2時半ごろ、多治見市脇之島町の県道15号で「土砂崩れが起きている」と、通行人から110番通報がありました。 巻き込まれた車や人はいないということです。現場の道路は愛知県瀬戸市と多治見市を結ぶ「愛岐道路」の名称で知られています。 道路を管理する多治見土木事務所により