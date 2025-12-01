今週からいよいよ12月。今年も最終盤を迎えます。これから年末・年始にかけてはさまざまな行事やイベントがあり、いまから心待ちにしている人も多いことでしょう。SNS映えのするスイーツ片手に楽しみたいですね!本記事では、ファミリーマートで12月2日より購入できるスイーツやお菓子の新作情報をご紹介。チョコをコーティングしたクロワッサン仕立てのメロンパン、「BE:FIRST」RYUHEI氏が監修したクレープ、たっぷりのクリームを