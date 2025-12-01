メ～テレ（名古屋テレビ） 1日未明、名古屋市瑞穂区の路上で、車が横転し運転していた男性が大けがをしました。この車と衝突した車が現場から逃げたとみられ、警察はひき逃げ事件として捜査しています。 警察によりますと1日午前0時10分ごろ、瑞穂区弥富町緑ケ岡の路上で車が横転しているのを、近くに住む男性が見つけました。 車を運転していた会社員の男性（27）が病院に搬送され、骨盤を折る大けがとみられていま