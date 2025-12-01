インドネシアのスマトラ島で続いた豪雨により、これまでに442人が死亡しました。日本人8人もホテルで孤立状態にあるということです。【映像】浸水した住宅（各地の様子）11月24日から断続的な豪雨に見舞われているスマトラ島では、北部を中心に洪水や土砂崩れが相次いでいます。現地当局によりますと、これまでに442人の死亡が確認され、400人以上が行方不明です。土砂崩れで道路が寸断されたアチェ州では、日本人8人がホテ