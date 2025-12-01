【モデルプレス＝2025/12/01】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）の新曲「NON STOP」が、12月5日にデジタル配信決定。あわせてジャケット写真も公開された。【写真】ちゃんみなプロデュースBMSG傘下グループ、新曲ジャケ写解禁◆HANA、新曲「NON STOP」12月5日リリース韓国でのMV撮影を終え、HANA史上最大スケールで制作されたと期待が高まっている同曲。「NON STOP」は、HANAの2025年を締めくくる“決意”の1曲。デビュー以来、