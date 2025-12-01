【モデルプレス＝2025/12/01】女優の北川景子が、11月30日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（毎週日曜よる10時〜）に出演。現在放送中の連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）への出演を決意したきっかけを語った。【写真】人気歌手と結婚・39歳国民的女優、微笑ましい育児中の1コマ◆北川景子、朝ドラオーディション落ちた過去現在、女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を