稲垣吾郎、草なぎ剛、香取慎吾がレギュラー出演するABEMA『ななにー 地下ABEMA』の#96が11月30日に配信された。みおさん＆うきょうさん夫婦今回、「カップル大集合！私の彼がNo.1第5弾」と題し、同級生の母親と結婚したカップルや、子供7人の大家族夫婦など個性豊かな4組のカップルが登場。中でも、「推しと結婚した夫婦」として、ご当地アイドルをしていたみおさんと、みおさんを推していた会社員のうきょうさん夫婦の馴れ初めが