K-パレットから、冬限定の新色「スリーウェイアイブロウ ペンシル」が登場！「PE01 ミルクチョコレートブラウン」は、まろやかなくすみブラウンにほんのり赤みを加えた絶妙なニュアンスカラー。肌なじみも良く、やわらかくトーンアップする温かみのある仕上がりが特徴です。ペンシル・パウダー・ブラシの3in1で、忙しい朝でも手軽にふんわり美しい眉が作れます♪ 3in1アイブロウで簡単に美しい眉