女優の北川景子（39）が、11月30日放送のTBS系「日曜日の初耳学」（日曜午後10時）に出演。自身の恥ずかしいエピソードを明かした。林修（60）によるインタビューの途中、プライベートでも仲のいい後輩の女優南沙良（23）がリモートで出演。南は「クールビューティーな方、っていう印象がすごいあったんですけど。おしゃべりで、抜けてらっしゃって、かわいらしい方なんだなって、今は思っています」と北川の素顔について話した。