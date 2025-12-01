プロ野球・阪神の近本光司選手が26日、年間表彰式「NPB AWARDS 2025 supported by リポビタンD」にて最多盗塁者賞を受賞。表彰式後、自身の今季No.1プレーを語りました。今季32盗塁で、4年連続6度目の盗塁王のタイトルを獲得した近本選手。今季NO.1プレーに選んだのは、CSファイナルステージ第1戦で決めた三盗でした。「今年まで三盗をしてなかったんですよね。一番大事なときにするのが価値があるプレー『いったれ』と思いながら