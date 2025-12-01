jo0jiが、2026年5月に東京、名古屋、大阪にてZeppツアー『jo0ji tour 2026「よあけまえ」』を開催する。 （関連：First Love is Never Returned、jo0ji、離婚伝説ら出演満員のO-EASTを揺らした『Spotify Early Noise Night #16』） 本公演のチケットは、本日12月1日にオープンしたオフィシャルファンクラブ『潮風交流CENTER』にて、本日12時より最速先行受付が開始となった。 なおjo0jiは、現在全国ツア