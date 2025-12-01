人気女子ゴルファー安田祐香が１１月３０日、インスタグラムのストーリーズを更新。最終戦をサポートした姉・美祐の写真を添え、今季終了の感謝を伝えた。３歳上の美祐もインスタグラムで最終戦のリコーカップの様子を掲載。キャディとして歩く姿など、２ショットの写真を添え、フォロワーからは「マジか可愛い」、「美人姉妹」、「ゆっくり休んで」、「いつも仲がいいですね」、「来季も活躍が楽しみ」などの声が寄せられてい