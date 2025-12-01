インターハイでの衝撃的な敗退から半年。高校サッカー界の絶対王者・青森山田が冬の日本一に向けて状態を上げている。今年６月に行なわれた夏のインターハイ青森予選。順当に決勝まで勝ち上がったが、八戸学院野辺地西にPK戦（１−１／５PK６）で敗れた。インターハイは“県24連覇”。県内の公式戦では“418連勝”。その前人未到の記録が２つもストップした。前任の黒田剛監督（現・町田監督）や偉大な先輩たちが紡いできた