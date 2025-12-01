韓国前大統領の側近や妻に金品を贈ったなどの罪に問われている旧・統一教会トップ韓鶴子総裁の初公判が1日、ソウルで開かれています。【映像】記者に囲まれる韓総裁旧・統一教会の韓鶴子総裁は、教団の元幹部と共謀し、尹錫悦前大統領の側近議員や妻に金やブランド品などを贈った政治資金法違反などの罪に問われています。1日の初公判で韓被告側は、起訴内容について「元幹部の政治的野心から始まった行為であり、共犯関係は