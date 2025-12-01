本格的な冬の到来に備え、静岡県南伊豆町で12月1日、街路樹のヤシにコモを掛ける作業が行われました。 【写真を見る】冬の到来に備えヤシのコモ掛け作業＝静岡・南伊豆町 南伊豆町の奥石廊崎と呼ばれる地区には、県道沿いの2キロにわたって、約300本のココスヤシが植えられています。 冬になると海からの強い季節風が吹き、ヤシの木に塩害をもたらすため、毎年12月上旬にコモ掛けが行われています。 1日は、特に風が強い場所に