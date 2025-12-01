県高野連が来年３月に開幕する選抜高校野球に広陵を推薦しないことが分かりました。 県高野連は来年３月に開幕する選抜高校野球の「一般選考枠」として崇徳と広島商業を推薦すると発表しました。 県高野連によりますと例年、中国大会に出場した学校を推薦するということですが、秋の県大会で優勝し中国大会に出場した広陵については今年１月に起きた部員間の暴力問題について事態の進展が見られないなどとし、推薦しなかったとい