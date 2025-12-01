広島県の新しい知事に就任した横田美香知事が県庁に初登庁しました。広島では初となる女性知事の誕生です。 「おはようございます」白いジャケットに身を包んだ横田知事。約５００人の職員に出迎えられ登庁しました。 横田美香知事「これからやはり知事ということで、責任の重さをひしひしと感じているところです。（いすに座るのは）もちろん初めてです」 その後、県職員の前で知事としての初の訓示を行いました。 横田美香知