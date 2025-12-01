落語家の立川志らくが１日、ＴＢＳ「ひるおび」に出演。中国・上海のイベントで、大槻マキが歌唱中に中止させられたトラブルに言及した。大槻は１１月２８日に上海で行われた「バンダイナムコフェスティバル２０２５」に出演。歌唱中に照明が落とされ、スタッフ２人に促されてステージから退場した。この映像は世界中に拡散され、衝撃を与えた。志らくは「中国とのお付き合いをちゃんと考えないといけない。高市さんの発言が